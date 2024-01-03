Глава МИД Польши: Украине надо дать дальнобойные ракеты, чтобы ответить Путину на языке, который он понимает
Среда, 3 января 2024, 09:04
Мир должен усилить санкции против России и предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия после массированной атаки РФ по Украине 2 января, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра в Twitter (X)
Прямая речь Сикорского: "Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин".
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Детали: Он призвал усилить санкции против РФ, чтобы Москва не могла "создавать новое оружие из контрабандных компонентов". А также предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры.
Предыстория:
- Ранее словацкий президент Зузана Чапутова, комментируя массированную ракетную атаку РФ 2 января, подчеркнула важность помощи Украине в ее защите от российской агрессии.
- Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.
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