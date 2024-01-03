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Глава МИД Польши: Украине надо дать дальнобойные ракеты, чтобы ответить Путину на языке, который он понимает

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 09:04
Глава МИД Польши: Украине надо дать дальнобойные ракеты, чтобы ответить Путину на языке, который он понимает
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото из сети Х

Мир должен усилить санкции против России и предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия после массированной атаки РФ по Украине 2 января, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра в Twitter (X)

Прямая речь Сикорского: "Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин".

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Детали: Он призвал усилить санкции против РФ, чтобы Москва не могла "создавать новое оружие из контрабандных компонентов". А также предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры.

Предыстория:

  • Ранее словацкий президент Зузана Чапутова, комментируя массированную ракетную атаку РФ 2 января, подчеркнула важность помощи Украине в ее защите от российской агрессии.
  • Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

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Темы: ПольшаРосcиясанкции
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