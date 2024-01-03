Глава МИД Польши: Украине надо дать дальнобойные ракеты, чтобы ответить Путину на языке, который он понимает

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото из сети Х

Мир должен усилить санкции против России и предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия после массированной атаки РФ по Украине 2 января, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра в Twitter (X)

Прямая речь Сикорского: "Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин".

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Детали: Он призвал усилить санкции против РФ, чтобы Москва не могла "создавать новое оружие из контрабандных компонентов". А также предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры.

Предыстория:

Ранее словацкий президент Зузана Чапутова, комментируя массированную ракетную атаку РФ 2 января, подчеркнула важность помощи Украине в ее защите от российской агрессии.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.