Разведка Британии: Россияне изменили подход к планированию дальнобойных ударов по Украине

В Минобороны Британии считают, что Россия, по крайней мере временно, изменила подход к нанесению ударов по Украине с дальнего расстояния, больше нацелившись на оборонительные мощности, а не на энергетическую инфраструктуру Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании 3 января

Детали: Британские аналитики констатировали, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность своих дальнобойных ударов по Украине. Ее войска задействовали значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования, накопленных в последние месяцы.

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Недавние удары, скорее всего, были направлены прежде всего на оборонную промышленность Украины, считают британские разведчики.

Это контрастирует с крупными атаками прошлой зимой, во время которых приоритет отдавался энергетической инфраструктуре Украины.

Казалось, что Россия собирается возобновить эту кампанию, нанеся удар по энергетическим объектам в начале декабря 2023 года. Однако новые российские операции свидетельствуют о по крайней мере временном изменении подхода к использованию Россией ударов на большом расстоянии.

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Те, кто планируют российские операции, почти наверняка признают все большую важность соответствующих оборонных промышленных мощностей, поскольку они готовятся к длительной войне, констатировали в британском Минобороны.

Что предшествовало: