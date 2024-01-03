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Разведка Британии: Россияне изменили подход к планированию дальнобойных ударов по Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 12:28
Разведка Британии: Россияне изменили подход к планированию дальнобойных ударов по Украине
Фото: Getty Images

В Минобороны Британии считают, что Россия, по крайней мере временно, изменила подход к нанесению ударов по Украине с дальнего расстояния, больше нацелившись на оборонительные мощности, а не на энергетическую инфраструктуру Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании 3 января

Детали: Британские аналитики констатировали, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность своих дальнобойных ударов по Украине. Ее войска задействовали значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования, накопленных в последние месяцы.

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Недавние удары, скорее всего, были направлены прежде всего на оборонную промышленность Украины, считают британские разведчики.

Это контрастирует с крупными атаками прошлой зимой, во время которых приоритет отдавался энергетической инфраструктуре Украины.

Казалось, что Россия собирается возобновить эту кампанию, нанеся удар по энергетическим объектам в начале декабря 2023 года. Однако новые российские операции свидетельствуют о по крайней мере временном изменении подхода к использованию Россией ударов на большом расстоянии.

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Те, кто планируют российские операции, почти наверняка признают все большую важность соответствующих оборонных промышленных мощностей, поскольку они готовятся к длительной войне, констатировали в британском Минобороны.

Что предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком сообщил, что в течение последних пяти дней враг выпустил по территории Украины не менее 500 ракет и ударных дронов.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ 2 января ждет реакции и решительных мер западных стран.
  • Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.

Темы: Росcияракетный ударУкраинавойна
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