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Россияне пытались улучшить тактическое положение на Авдеевском направлении — Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 3 января 2024, 19:15
Россияне пытались улучшить тактическое положение на Авдеевском направлении — Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 47 боевых столкновений, враг нанес 6 ракетных и 42 авиационных удара, совершил 18 обстрелов с РСЗО.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления противника".

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Детали: На Шахтарском, Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки возле Богдановки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 19 - вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника возле Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Темы: Генштаббоевые действияАвдеевка
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