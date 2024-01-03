Россияне 25 раз обстреляли приграничье Сумщины, один человек пострадал

В течение дня россияне 25 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва, один человек ранен.

Источник: Сумская ОВА

Детали: В Великописаревской грромаде оккупанты совершили гранатометный и артобстрелы. Один человек травмирован.

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Дословно: