Россияне били по Сумщине, на одну из общин сбросили 13 мин

В течение прошлого дня россияне совершили 25 обстрелов приграничья Сумской области, травмирован гражданский человек. На одну из общин враг сбросил 13 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В ОВА отмечают, что всего зафиксировано 184 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Великописаревская, Глуховская, Середино-Будская, Свесская громады.

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По Великописаревской громаде осуществлен гранатометный обстрел, 12 взрывов и артобстрелы, 33 взрыва. Травмирован один гражданский человек.

По Миропольской громаде враг бил из минометов, 26 взрывов.

В Хотинской громаде зафиксирован минометный обстрел, 4 взрыва.

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По Глуховской громаде был минометный обстрел, 1 взрыв.

По Белопольской общине россияне били из САУ, 11 взрывов, РСЗО, 20 взрывов, миномета, 14 взрывов и гранатометов, 34 взрыва.

Свесская громада: был минометный обстрел, 4 взрыва.

На территорию Краснопольской общины враг сбросил 13 мин.

По Юнаковской громаде осуществлен обстрел из миномета, 13 взрывов.

В Середино-Будской громаде зафиксирован обстрел из миномета, 2 взрыва.