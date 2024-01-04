Силы обороны уже уничтожили более 6 тысяч российских танков
Четверг, 4 января 2024, 08:12
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 780 оккупантов, 21 ББМ и 28 артиллерийских систем врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 362 280 (+780) человек,
- танков − 6 002 (+12) ед,
- боевых бронированных машин − 11 128 (+21) ед,
- артиллерийских систем − 8 574 (+28) ед,
- РСЗО − 947 (+2) ед,
- средств ПВО − 630 (+1) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 753 (+5) ед,
- крылатых ракет − 1785 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 423 (+32) ед,
- специальной техники − 1 304 (+6) ед.
Данные уточняются.