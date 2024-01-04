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Ночью в Хмельницкой области сбили два "Шахеда"

Катерина ТищенкоЧетверг, 4 января 2024, 08:23
Ночью в Хмельницкой области сбили два Шахеда
уничтоженный "Шахед", иллюстративное фото Getty Images

В ночь на четверг Силы обороны уничтожили оба ударных беспилотника типа "Shahed", которыми россияне атаковали Украину.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "В ночь на 4 января 2024 года враг атаковал двумя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.

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Оба – уничтожены в Хмельницкой области".

Детали: В Воздушных силах добавили, что оккупанты также ударили тремя зенитными управляемыми ракетами по Харьковской и Донецкой области.

Что предшествовало: Вечером 3 января россияне запускали ударные беспилотники с юга Украины.

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Темы: ПВОбеспилотникиВоздушные силы ВСУХмельнитчина
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