Комитет Рады взялся за законопроект о мобилизации: присутствуют Залужный и Умеров

Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны начал рассматривать правительственный законопроект по совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Детали: По словам Арахамии, 4 января в профильном комитете ВР начали рассмотрение нового законопроекта о мобилизации. Ожидается, что обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями Министерства обороны будет продолжаться несколько дней.

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Прямая речь: "У депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, для ответов на комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров.

Буду сообщать о ходе рассмотрения законопроекта в комитете".

Что предшествовало: Зампредседателя комитета по вопросам информационной политики нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что правительственный законопроект о мобилизации не будут выносить на рассмотрение Верховной Рады в том виде, в котором он зарегистрирован.

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"Мы уже понимаем, что в таком виде законопроект не будет голосоваться, приниматься. И я думаю, что это будет все-таки комитетская версия, профильного комитета по вопросам безопасности и обороны", - сказала она.

Предыстория:

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.

Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.

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