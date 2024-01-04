Россияне ударили по Катериновке: погиб человек
Четверг, 4 января 2024, 13:04
Один человек погиб и один получил ранения в результате российских ударов по Катериновке Донецкой области.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь Филашкина: "1 человек погиб и 1 ранен в Катериновке Марьинской общины в результате артобстрела".
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Детали: Утром 4 января россияне нанесли удары по Марьинской, Авдеевской и Кураховской общинам, повредив дома мирных жителей.
Глава ОВА отметил, что каждый, кто до сих пор остается в прифронтовых населенных пунктах, рискует стать очередной мишенью для врага.