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Россияне ударили по Катериновке: погиб человек

Ирина БалачукЧетверг, 4 января 2024, 13:04
Россияне ударили по Катериновке: погиб человек
ФОТО ИЗ TELEGRAM ФИЛАШКИНА 

Один человек погиб и один получил ранения в результате российских ударов по Катериновке Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "1 человек погиб и 1 ранен в Катериновке Марьинской общины в результате артобстрела". 

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Фото из Telegram ФИлашкина 

Детали: Утром 4 января россияне нанесли удары по Марьинской, Авдеевской и Кураховской общинам, повредив дома мирных жителей. 

 
Фото из Telegram ФИлашкина 

Глава ОВА отметил, что каждый, кто до сих пор остается в прифронтовых населенных пунктах, рискует стать очередной мишенью для врага.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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