Россияне ударили по Катериновке: погиб человек

Один человек погиб и один получил ранения в результате российских ударов по Катериновке Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "1 человек погиб и 1 ранен в Катериновке Марьинской общины в результате артобстрела".

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Фото из Telegram ФИлашкина

Детали: Утром 4 января россияне нанесли удары по Марьинской, Авдеевской и Кураховской общинам, повредив дома мирных жителей.

Фото из Telegram ФИлашкина

Глава ОВА отметил, что каждый, кто до сих пор остается в прифронтовых населенных пунктах, рискует стать очередной мишенью для врага.