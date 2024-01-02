Оккупанты обстреляли из артиллерии Часов Яр в Донецкой области, двое погибших - ОВА
Вторник, 2 января 2024, 16:35
Российские захватчики обстреляли частный сектор города Часов Яр в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Facebook
Прямая речь: "2 человека погибли в результате обстрела Часовоярской громады. Россияне ударили по городу из артиллерии, в зоне поражения оказался частный сектор. 55-летняя женщина и 38-летний мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью".
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Детали: По его словам, также 1 человек ранен в Красногоровке Марьинской громады - пострадавший доставлен в больницу.
Председатель Донецкой ОГА отметил, что оставаться в этих районах опасно и призвал к эвакуации.