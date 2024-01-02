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Оккупанты обстреляли из артиллерии Часов Яр в Донецкой области, двое погибших - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 2 января 2024, 16:35
Оккупанты обстреляли из артиллерии Часов Яр в Донецкой области, двое погибших - ОВА
Фото: Facebook Філашкіна

Российские захватчики обстреляли частный сектор города Часов Яр в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Facebook

Прямая речь: "2 человека погибли в результате обстрела Часовоярской громады. Россияне ударили по городу из артиллерии, в зоне поражения оказался частный сектор. 55-летняя женщина и 38-летний мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью".

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Детали: По его словам, также 1 человек ранен в Красногоровке Марьинской громады - пострадавший доставлен в больницу.

Председатель Донецкой ОГА отметил, что оставаться в этих районах опасно и призвал к эвакуации.

Темы: Донецкая областьжертвывойна
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