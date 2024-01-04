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Россияне ударили по Станиславу на Херсонщине: есть погибший и пострадавшие

Катерина ТищенкоЧетверг, 4 января 2024, 13:50
Россияне ударили по Станиславу на Херсонщине: есть погибший и пострадавшие
Станислав в Херсонской области, Google maps

Российские войска обстреляли Станислав на Херсонщине, один человек погиб, два человека пострадали, в селе пропал свет.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Российская армия ударила по Станиславу. Вражеским огнем повреждены частные дома и автомобили. Также в населенном пункте исчез свет.

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Женщина, 48 лет, попала под обстрел в машине. У нее диагностировали контузию. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.

Пострадал и мужчина 1969 года рождения. Он отказался от госпитализации".

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Темы: Херсонская областьвойна
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