Россияне ударили по Станиславу на Херсонщине: есть погибший и пострадавшие

Российские войска обстреляли Станислав на Херсонщине, один человек погиб, два человека пострадали, в селе пропал свет.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Российская армия ударила по Станиславу. Вражеским огнем повреждены частные дома и автомобили. Также в населенном пункте исчез свет.

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Женщина, 48 лет, попала под обстрел в машине. У нее диагностировали контузию. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.

Пострадал и мужчина 1969 года рождения. Он отказался от госпитализации".