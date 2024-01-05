Украинские воины расширяют плацдарм на Херсонщине – Генштаб

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов.

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За прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Продолжается боевая работа сил и средств противовоздушной обороны Украины, результаты будут сообщены позже.

Авиационным ударам подверглись Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

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Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 4 атаки противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 7 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника в районе Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 2 пунктам управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 3 пункта управления противника.