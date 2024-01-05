В Пентагоне подтвердили ликвидацию лидера проиранских боевиков в Ираке

Министерство обороны США официально подтвердило ликвидацию главаря поддерживаемой Ираном группировки "Харакат аль-Нуджаба" в Ираке, которая совершала нападения на американские военные объекты.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, Минобороны США

Прямая речь Райдера: "Американские силы в Ираке сегодня совершили удар по самообороне, в результате которого был убит Муштак Джавад Казим аль-Джавари, лидер поддерживаемой Ираном террористической группировки Харакат ан-Нуджаба, которая действует как в Ираке, так и в Сирии"

Реклама:

Детали: Во время удара погиб еще один член экстремистской группировки.

Представитель Пентагона уточнил, что Абу-Таква принимал активное участие в планировании и осуществлении нападений на американских военных.

В Пентагоне также подчеркнули, что удар был нанесен в рамках самообороны. Никто из мирных жителей не пострадал, никаких повреждений инфраструктуры или объектов".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: