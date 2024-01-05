В Пентагоне подтвердили ликвидацию лидера проиранских боевиков в Ираке
Министерство обороны США официально подтвердило ликвидацию главаря поддерживаемой Ираном группировки "Харакат аль-Нуджаба" в Ираке, которая совершала нападения на американские военные объекты.
Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, Минобороны США
Прямая речь Райдера: "Американские силы в Ираке сегодня совершили удар по самообороне, в результате которого был убит Муштак Джавад Казим аль-Джавари, лидер поддерживаемой Ираном террористической группировки Харакат ан-Нуджаба, которая действует как в Ираке, так и в Сирии"
Детали: Во время удара погиб еще один член экстремистской группировки.
Представитель Пентагона уточнил, что Абу-Таква принимал активное участие в планировании и осуществлении нападений на американских военных.
В Пентагоне также подчеркнули, что удар был нанесен в рамках самообороны. Никто из мирных жителей не пострадал, никаких повреждений инфраструктуры или объектов".
Предыстория:
- 4 января СМИ со ссылкой на источники сообщили, что военные США нанесли удар по иракской столице Багдаду, в результате которого был ликвидирован лидер проиранского шиитского движения "Ан-Нуджаба".
- В конце декабря американские силы нанесли авиаудары по многочисленным объектам, используемым террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке.
- Напомним, 24 ноября ракеты и боевые беспилотники четыре раза атаковали американские силы в Ираке и Сирии, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.
- На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.