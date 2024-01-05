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Не только командный пункт: в Крыму повреждена система защиты россиян – Гуменюк

Елена РощинаПятница, 5 января 2024, 12:20
Не только командный пункт: в Крыму повреждена система защиты россиян – Гуменюк
Фото: Крымский ветер

В результате атаки на военные объекты российских оккупантов в Крыму 4 января был поражен не только командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты. Силы обороны Украины работали и по направлению новой дислокации "Шахедов" на полуострове.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Суспільне Спротив"

Прямая речь Гуменюк: "Не только один командный пункт поражен, действительно мощная боевая работа состоялась за минувшие сутки, в том числе и нанесено серьезное повреждение системы защиты на крымском полуострове".

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Детали: По словам Гуменюк, это уже не первое такое повреждение, которое заставляет оккупантов серьезно переформатировать систему своей защиты.

"Сейчас у них снова наблюдается та самая истерия с перемещением, пытаются маневрировать и располагать как сами системы защиты, так и объекты, которые они защищают, в других местах", – уточнила она.

Кроме того, Гуменюк отметила, что недавно российские военные передислоцировали пусковые площадки для "Шахедов". Если раньше они использовали преимущественно мыс Чауда, то несколько предыдущих мощных атак ВСУ фиксировали пуски из-под Балаклавы.

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"Именно в том направлении и работали Силы обороны, чтобы враг не чувствовал себя так безопасно на этих территориях и помнил всегда, что Крым – это Украина, и мы за нее боремся", – заявила она.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины также считает, что взрывы вблизи Крымского моста – это больше дымовая завеса, "попытки защитить этот лишний конфигуративный объект".

Прямая речь Гуменюк: "Но все же, сама обеспокоенность и опасения за его судьбу небезосновательны. Наша боевая работа продолжается, объектов там еще много, над которыми нам стоит поработать. И по каждому мощному результату, если он будет достоин объявления, мы будем обязательно оповещать".

Детали: Со своей стороны, партизанское движение "АТЕШ" заявляет, что в воинской части связи вблизи Евпатории был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова. Также, по утверждению агентов "АТЕШ", был поражен глубинный бункер, в результате несколько человек ранены и убиты, среди погибших якобы полковник Исмагилов.

Житель села Лесновка Евпаторийского района (бывший Сакский район) рассказал "Суспільному Крим", что слышал поздно вечером 4 января четыре мощных взрыва с разными интервалами, от которых дрожали окна.

"Ночью слышал четыре взрыва с разными интервалами. Первые два слышал в 21:30, потом еще два около 23:00. Взрывы были мощные, тряслись окна", – сказал он.

Предыстория:

  • 4 января в Евпатории и Севастополе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. Тогда также перекрывали Крымский мост. Одна из украинских ракет попала в командный пункт связи в Юхариной балке в Севастополе.
  • СтратКом ВСУ подтвердил поражение командного пункта в Севастополе, а командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов и всех, кто планировал операцию в оккупированном Крыму 4 января, за "безупречную боевую работу".
  • Военно-партизанское движение "Атеш" сообщило, что СОУ по наводке партизан нанесли удар также по воинской части оккупантов в Евпатории, куда переместили системы РЛС.
  • Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждал об одном пострадавшем в результате падения обломков на дом и о падении обломков ракет на разных улицах.
  • Также поздно вечером 4 января сообщали о взрывах в районе Керченского пролива, отражении атак возле Севастополя и эвакуации ста человек, ударах по Сакам.
  • Минобороны РФ 4 января отчитывалось о сбитии 10 ракет в Крыму и одного беспилотника над Черным морем, а в ночь на 5 января – о сбитии еще 36 БпЛА над полуостровом.

Темы: Крымвойна
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