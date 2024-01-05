В Севастополе третий раз за сутки объявляли тревогу

В Севастополе в оккупированном Крыму третий раз за сутки звучала воздушная тревога.

Источник: назначенный Россией "мэр" оккупированного города Михаил Развожаев

Детали: Около 14:00 в городе снова объявили тревогу. Ее отменили через 10 минут.

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