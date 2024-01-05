Россияне били по Харьковщине ракетами иностранного производства – Синегубов

Россияне наносили удары по территории Харьковской области ракетами иностранного производства.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на брифинге, цитирует "АрмияInform"

Детали: Председатель ОВА отметил, что страна-производитель ракет, которыми оккупанты нанесли удары по центру Харькова и области в конце декабря - начале января, еще не установлена.

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Прямая речь: "Мы проводим все необходимые исследования. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет, однако то, что мы можем увидеть: страна-производитель - это не Российская Федерация".

Что предшествовало: Официальные лица США заявили, что недавно КНДР передала России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет.

В то же время Воздушные силы ВСУ пока не подтверждают, что РФ атакует Украину ракетами из КНДР.