Стефанчук: Есть идея создать в Раде комитет по вопросам НАТО

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что есть планы в ближайшее время создать отдельный комитет, который будет заниматься адаптацией национального законодательства к стандартам НАТО.

Источник: Стефанчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Поскольку мы заходим в канун Вашингтонского саммита, я инициирую создание комитета по НАТО. Есть идея в ближайшее время создать отдельный комитет, который взял бы на себя все функции приведения украинского законодательства к стандартам НАТО. Если мы хотим прогресса в НАТО, у нас должны быть люди, которые ведут эту тематику в парламенте".

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Детали: Стефанчук подчеркнул, что у Украины два важных внешнеполитических вектора, связанные с Евросоюзом и НАТО, но при этом тематика ЕС является предметом ведения отдельного комитета, а НАТО "почему-то не имеет такого парламентского внимания".

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