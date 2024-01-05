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Стефанчук: Есть идея создать в Раде комитет по вопросам НАТО

Александр ШумилинПятница, 5 января 2024, 17:49
Стефанчук: Есть идея создать в Раде комитет по вопросам НАТО
Фото: УП

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что есть планы в ближайшее время создать отдельный комитет, который будет заниматься адаптацией национального законодательства к стандартам НАТО.

Источник: Стефанчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Поскольку мы заходим в канун Вашингтонского саммита, я инициирую создание комитета по НАТО. Есть идея в ближайшее время создать отдельный комитет, который взял бы на себя все функции приведения украинского законодательства к стандартам НАТО. Если мы хотим прогресса в НАТО, у нас должны быть люди, которые ведут эту тематику в парламенте".

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Детали: Стефанчук подчеркнул, что у Украины два важных внешнеполитических вектора, связанные с Евросоюзом и НАТО, но при этом тематика ЕС является предметом ведения отдельного комитета, а НАТО "почему-то не имеет такого парламентского внимания".

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Темы: СтефанчукВерховная Рада
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