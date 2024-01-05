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В Генштабе Эстонии видят, что ВСУ смогли освободить территории на юге Донецкой области

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 5 января 2024, 19:38
В Генштабе Эстонии видят, что ВСУ смогли освободить территории на юге Донецкой области
Тармо Кундла. фото ERR

В Генштабе Эстонии говорят, что за последнюю неделю российским оккупационным войскам удалось отвоевать на территории Украины небольшие участки и удержать инициативу, в то же время Силы обороны Украины имели успехи в Донецкой области.

Источник: глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла, которого цитирует ERR

Детали: По его словам, в последнюю неделю бои шли по всей линии фронта, но количество боевых столкновений при этом сокращается.

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По его словам, в последнюю неделю бои шли по всей линии фронта, но количество боевых столкновений при этом сокращается.

Кундла отметил, что российские оккупанты во время атак смогли захватить некоторые небольшие территории и удержать инициативу.

"Основным направлением, вероятно, будет окружение Авдеевки, и можно ожидать, что в ближайшее время туда будут направлены дополнительные ресурсы", – добавил он.

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В то же время на южном фронте украинцам удалось освободить территории в населенных пунктах вблизи Великой Новоселки, подчеркнул Кундла.

В восточной части Херсонской области, где также продолжаются бои, особых изменений не было.

Кундла также отметил, что, несмотря на некоторые успехи, российские силы не смогли предпринять никаких решительных действий, а оборона Украины держится.

По его словам, хотя в течение последних двух недель РФ особенно интенсивно обстреливала украинские населенные пункты, нанося в среднем более 100 ударов в день, эти атаки не ослабили волю украинцев к обороне, а их противовоздушная оборона показала хорошую работу.

Однако украинцы могли бы обороняться еще лучше, если бы у них были технологии для уничтожения платформ, с которых наносятся авиаудары, считает Кундла.

Напомним: По данным британской разведки, в течение последней недели наземные боевые действия в Украине продолжали характеризоваться либо статичной линией фронта, либо очень постепенным, локальным продвижением российских войск на ключевых участках.

В одном из последних обзоров разведка Британии спрогнозировала, что с текущими темпами российских потерь личного состава в Украине к 2025 году общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч.

Темы: войнаЭстония
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