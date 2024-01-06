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Министра обороны США госпитализировали в первый день нового года

Алена ИвашкивСуббота, 6 января 2024, 06:44
Министра обороны США госпитализировали в первый день нового года
ЛЛОЙД ОСТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны США Ллойд Остин еще 1 января попал в больницу, однако по состоянию на 5 января он уже готов вернуться к работе.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, Министерство обороны США

Детали: По словам Райдера, Остин был госпитализирован вечером 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений, которые возникли после недавней плановой медицинской процедуры.

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Представитель Пентагона отметил, что Остин выздоравливает и ожидает, что в пятницу приступит к своим полноценным обязанностям.

Темы: США
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