Враг атаковал Сумскую область: в области – более 130 взрывов за сутки
Воскресенье, 7 января 2024, 04:44
В течение прошлого дня россияне совершили 21 обстрел приграничья Сумской области
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Всего зафиксировано 138 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Свесская громады.
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По Великописаревской громаде враг бил из минометов, 40 взрывов, гранатометов, 29 взрывов и артиллерии, 24 взрыва.
По Середино-Будской громаде осуществлен минометный обстрел, 5 взрывов.
В Краснопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 26 взрывов и минометные обстрелы, 4 взрыва.
ВИДЕО ДНЯ
Белопольская громада: россияне ударили из минометов, 5 взрывов и артиллерии, 4 взрыва.
На территорию Свесской общины враг сбросил мину.