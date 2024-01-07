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Враг атаковал Сумскую область: в области – более 130 взрывов за сутки

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 января 2024, 04:44
Враг атаковал Сумскую область: в области – более 130 взрывов за сутки
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 21 обстрел приграничья Сумской области

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 138 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Свесская громады.

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По Великописаревской громаде враг бил из минометов, 40 взрывов, гранатометов, 29 взрывов и артиллерии, 24 взрыва.

По Середино-Будской громаде осуществлен минометный обстрел, 5 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 26 взрывов и минометные обстрелы, 4 взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

Белопольская громада: россияне ударили из минометов, 5 взрывов и артиллерии, 4 взрыва.

На территорию Свесской общины враг сбросил мину.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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