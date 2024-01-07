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Под Москвой россияне три дня без отопления из-за аварии на патронном заводе

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 января 2024, 15:14
Под Москвой россияне три дня без отопления из-за аварии на патронном заводе
фото: baza

Жители подмосковного Подольска в России больше 3 суток не имеют доступа к отоплению из-за прорыва на теплотрассе местного патронного завода.

Источник: Astra, Readovka

Детали: Сообщается, якобы 4 января в результате неправильной эксплуатации сотрудниками Климовского патронного завода в городе произошел прорыв теплотрасс.

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В связи с этим уже несколько дней жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения без подачи теплоснабжения и горячей воды.

В городе ввели режим ЧС. Там сейчас около 20 градусов мороза.

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Мэр города заявил, что людям раздали обогреватели и одеяла. Об устранении аварии сообщили в субботу, но жители до сих пор сообщают об отсутствии отепления в квартирах – без отопления остались более 170 домов. 

Люди жалуются, что в квартирах около 7 градусов, а часто отключают свет, потому что многие одновременно включают электрические обогреватели.

Темы: Росcияотопление
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