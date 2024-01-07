Россияне ударили ракетой и "Шахедами" по городу на Сумщине, повреждены 23 дома
Воскресенье, 7 января 2024, 16:16
Российские войска в воскресенье ударили ракетой и "Шахедами" по городу Кролевец Конотопского района Сумщины, повреждены 23 частных дома.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "Сегодня враг нанес ракетно-авиационный удар по городу Кролевец Конотопского района.
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Российские террористы направили на мирный украинский город ракету и два БпЛА типа "Шахед".
Предварительно, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется".