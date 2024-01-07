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Россияне ударили ракетой и "Шахедами" по городу на Сумщине, повреждены 23 дома

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 января 2024, 16:16
Россияне ударили ракетой и Шахедами по городу на Сумщине, повреждены 23 дома
последствия удара по городу Кролевец, фото Сумской ОГА

Российские войска в воскресенье ударили ракетой и "Шахедами" по городу Кролевец Конотопского района Сумщины, повреждены 23 частных дома.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня враг нанес ракетно-авиационный удар по городу Кролевец Конотопского района.

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Российские террористы направили на мирный украинский город ракету и два БпЛА типа "Шахед".

Предварительно, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется".

Темы: Сумская областьвойнаракетный ударбеспилотники
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