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Поджог Су-34 в Челябинске: российский суд арестовал подростка

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 января 2024, 16:58
Поджог Су-34 в Челябинске: российский суд арестовал подростка
арестованный подросток, фото: 74.RU

Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца 16-летнего уроженца Дагестана по подозрению в попытке поджога военного самолета на аэродроме Шагол.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на местное издание 74.RU

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Детали: Сотрудники ФСБ задержали подростка 5 января. По версии следствия, он пытался поджечь действующий бомбардировщик Су, однако самолет якобы удалось оперативно потушить.

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы по статье о диверсии (ст. 281 УК РФ).

Также подростка подозревают в поджоге двух объектов на железной дороге в родном Дагестане в ноябре и декабре 2023 года. Как заявили силовики, причастность подозреваемого к поджогам уже установлена.

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Судебное заседание по делу о поджоге бомбардировщика прошло в закрытом режиме, журналистов пригласили только на оглашение решения.

16-летний юноша проживает в дагестанском городе Буйнакске вместе с родителями, ранее он не был судим.

Что предшествовало: Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в ночь на 4 января 2024 года на российском аэродроме "Шагол" в городе Челябинск сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. ГУР также обнародовало соответствующее видео.

По данным источника "Украинской правды", к поджогу российского самолета в Челябинске причастно Главное управление разведки МОУ.

Темы: Росcияавиа
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