Зеленский провел совещание с главами ВР и Кабмина об отношениях с ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно планов Украины на 2024 год в отношениях с ЕС и НАТО.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Провел длительное совещание по нашим планам на этот год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и в НАТО. Наша коммуникация, наши внутренние изменения, шаги в отношениях, на которые рассчитываем. Также и непубличная работа с партнерами. Четко формулируем задачи.

Реклама:

Были на совещании председатель Верховной Рады, глава правительства, и профильный вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, и международники Офиса президента и глава Офиса.

Приоритеты наши понятны: полностью реализовать решение об открытии переговоров, подготовить нашу переговорную рамку с Евросоюзом, также выработать такую систему отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждое государство, каждый лидер на сто процентов чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее".