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Зеленский пригласил Кувейт присоединиться к Глобальному саммиту мира

Алена МазуренкоПонедельник, 8 января 2024, 15:31
Зеленский пригласил Кувейт присоединиться к Глобальному саммиту мира
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом и пригласил Кувейт принять участие в подготовке будущего Глобального саммита мира.

Источник: пресс-служба президента

Дословно: "Украина активно работает над следующими шагами по реализации Формулы мира. Голос и позиция стран Залива в этом важны.

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Пригласил Кувейт прислать представителя на следующую встречу советников в Давосе и принять участие в подготовке будущего Глобального саммита мира".

Детали: Зеленский также поблагодарил Кувейт за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, голосование по ключевым украинским резолюциям в ООН и помощь электрогенераторами.

Он рассказал эмиру о противодействии ракетному террору России и обсудил перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах между Кувейтом и Украиной.

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По словам президента, Украина прилагает максимальные усилия для восстановления мира, обеспечивает свободу судоходства в Черном море и остается гарантом мировой продовольственной стабильности.

После этого президент провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой: "Это первый разговор с лидером Бахрейна за всю историю двусторонних отношений".

С королем Бахрейна Зеленский обсудил вопросы двустороннего взаимодействия, глобальную продовольственную безопасность и поддержку Формулы мира: "Поблагодарил за участие представителя Бахрейна в предыдущих встречах советников по имплементации Формулы мира и пригласил на следующую встречу, которая состоится в Давосе".

Темы: Украинавойна
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