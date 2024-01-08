Россиянам не удается блокировать Купянск, все атаки врага захлебываются - Сырский

Российские захватчики продолжаю вести активные наступательные действия в Купянском лесу и пытаются прорвать оборону вооруженных сил и продвинуться в направлении Купянска, защитникам удается уничтожать наступательный потенциал оккупантов.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Сирского

Прямая речь Сырского: "На Купянском направлении ситуация остается сложной. Враг продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города. Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба.

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Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска".

Детали: По его словам, командиры и штабы наших частей хорошо владеют ситуацией, постоянно осуществляют разведку, анализируют действия противника и принимают все необходимые решения.

"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", - отметил Сырский.

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Что предшествовало: Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете 6 января предупредили, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в течение ближайших недель, но не готовы к широкомасштабным наступательным операциям в Харьковской области.