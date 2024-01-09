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ISW: российские войска незначительно продвинулись в районе Донецка и Вербового

Алена ИвашкивВторник, 9 января 2024, 03:33
ISW: российские войска незначительно продвинулись в районе Донецка и Вербового
Украинский военный, фото Генштаба ВСУ

Российские войска подтвердили продвижение в районе Донецка и Вербового, а позиционные боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По информации военных аналитиков, российские войска незначительно продвинулись к западу от города Донецк

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Геолокационные кадры, опубликованные 7 января, показывают, что российские войска продвинулись на восточную окраину Георгиевки (6 км к западу от Донецка). 

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска захватили две церкви в Георгиевке и продвинулись на 300 метров, а также что российские войска также продвинулись на противоположный берег реки Осикова (непосредственно к западу от города Донецк). 

Позиционные боевые действия были к западу от Донецка в районе Марьинки и Георгиевки и на юго-запад от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

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Российские войска также подтвердили наступление на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 8 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Вербового (к востоку от Роботино).

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Роботино, к западу от Вербового и к северу от Новопрокоповки (к югу от Роботино). Российский военный блогер заявил, что из-за гололеда на запорожском направлении российские войска могут добраться до своих позиций только на бронированной гусеничной технике. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что плохие погодные условия в Запорожской области мешают российским и украинским силам использовать беспилотники для корректировки артиллерийского огня.

Ключевые выводы ISW за 8 января:

  • Украинские чиновники подчеркнули необходимость увеличения систем противовоздушной обороны после очередной крупной серии российских ракетных и беспилотных ударов по Украине в ночь с 7 на 8 января.
  • Западные системы противовоздушной обороны и ракет остаются решающими для Украины, поскольку российские силы пытаются адаптироваться к текущим возможностям противовоздушной обороны Украины и поскольку Украина развивает свою оборонно-промышленную базу.
  • Украинские войска адаптируются к трудностям на поле боя из-за недостатка техники, но пытаются полностью компенсировать недостаток артиллерийских боеприпасов и недостаточные возможности радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
  • Сообщается, что российские власти незаконно депортируют украинских гражданских лиц в Россию и держат их в исправительных колониях и следственных изоляторах без предъявления обвинений, расследования, суда, доступа к адвокатам и назначенных дат освобождения.
  • Российский инсайдерский источник утверждал, что российские чиновники уволили первого заместителя начальника Главного управления Генштаба России (ГРУ) генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, который, как сообщается, руководил российским "добровольческим корпусом", который должен был заменить группу Вагнера. ISW не может подтвердить ни увольнение Алексеева осенью 2023 года, ни сообщения о дефиците снарядов, который непропорционально повлиял на российский "добровольческий корпус".
  • Российские власти продолжают пытаться консолидировать контроль над российским информационным пространством в преддверии мартовских президентских выборов.
  • Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило 8 января, что последние опросы показали снижение внутренней поддержки полномасштабного вторжения России в Украину накануне выборов президента России в марте 2024 года.
  • В России при загадочных обстоятельствах погиб чиновник и представитель СМИ. 
  • Российское государственное СМИ подтвердило, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала трех сотрудников своего управления "М" в связи с резонансной схемой взяточничества.
  • Российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Донецка и Вербово, а позиционные боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.
  • Центр "Украинское сопротивление" 8 января сообщил, что по состоянию на декабрь 2023 года в Украине находится более 450 тысяч российских военных.
  • Россия продолжает принудительно вывозить детей из оккупированной Украины под видом каникул.

Темы: войнаРосcияДонецкая областьЗапорожская область
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