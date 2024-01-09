ISW: российские войска незначительно продвинулись в районе Донецка и Вербового

Российские войска подтвердили продвижение в районе Донецка и Вербового, а позиционные боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По информации военных аналитиков, российские войска незначительно продвинулись к западу от города Донецк.

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Геолокационные кадры, опубликованные 7 января, показывают, что российские войска продвинулись на восточную окраину Георгиевки (6 км к западу от Донецка).

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска захватили две церкви в Георгиевке и продвинулись на 300 метров, а также что российские войска также продвинулись на противоположный берег реки Осикова (непосредственно к западу от города Донецк).

Позиционные боевые действия были к западу от Донецка в районе Марьинки и Георгиевки и на юго-запад от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

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Российские войска также подтвердили наступление на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 8 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Вербового (к востоку от Роботино).

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Роботино, к западу от Вербового и к северу от Новопрокоповки (к югу от Роботино). Российский военный блогер заявил, что из-за гололеда на запорожском направлении российские войска могут добраться до своих позиций только на бронированной гусеничной технике. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что плохие погодные условия в Запорожской области мешают российским и украинским силам использовать беспилотники для корректировки артиллерийского огня.

Ключевые выводы ISW за 8 января: