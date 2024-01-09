BBC: Российские власти удерживают гражданских украинцев без обвинений, расследования, суда и доступа к адвокатам

Российские власти незаконно депортируют гражданских украинцев в Россию и держат их в исправительных колониях и следственных изоляторах без предъявления обвинений, расследования, суда, доступа к адвокатам и назначенных дат освобождения.

Источник: Институт изучения войны (ISW), BBC

Детали: 8 января BBC сообщила, что российские власти удерживают тысячи мирных граждан Украины в колониях и СИЗО в России и оккупированной Украине за "противодействие "специальной военной операции".

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Российские власти удерживают мирных украинских граждан без официальных протоколов их задержания, без возбуждения уголовных или административных дел и без расследований, поэтому задержанные формально "не существуют" в российской пенитенциарной системе и не имеют доступа к адвокатам.

BBC сообщила, что некоторые бывшие украинские гражданские заключенные заявили, что российские власти обращались с ними "не как с людьми" и пытали. Сообщается, что Минобороны России ответило на запрос относительно одного из задержанных гражданских, заявив, что российские власти удерживают задержанного в соответствии с "требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными".

ВВС отмечает, что Женевская конвенция запрещает взятие в заложники гражданских лиц, которые не являются участниками боевых действий.

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BBC также пишет, что сейчас в международном праве нет механизма освобождения гражданских лиц из плена, а Женевская конвенция позволяет только обмен военнопленных на других военнопленных.

Работа третьих сторон, таких как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые недавно были посредником в обмене пленными, среди которых были гражданские украинцы, оказалась жизненно важной для возвращения гражданских.

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что по состоянию на ноябрь 2023 года в российском плену находилось 4337 украинцев, в том числе 763 гражданских. Но ВВС отмечает, что эти цифры базируются на данных Красного Креста, который не всегда имеет доступ к местам, где российские власти держат украинских гражданских лиц, включая центры заключения и исправительные колонии на оккупированных территориях.

Уполномоченный Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что около 25 000 украинских гражданских считаются пропавшими без вести и что российские войска, возможно, похитили значительное количество пропавших без вести.

BBC цитирует проект "Найди наших", по данным которого в России и оккупированной Украине могут незаконно удерживаться около 7500 мирных граждан Украины. Российские и украинские правозащитники обнаружили более 30 колоний и СИЗО, в которых якобы удерживают мирных украинцев.

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