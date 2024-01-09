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В Белгородской области решили вывезти детей

Алена ИвашкивВторник, 9 января 2024, 06:13
В Белгородской области решили вывезти детей
Фото иллюстративное Pixabay

В Белгородской области России организованными группами собираются вывезти детей из-за того, что "переживания родителей достаточно велики".

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: По словам российского чиновника, он обратился к губернаторам за помощью в размещении детей.

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Сейчас их примут в Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской, Липецкой, Тульской и Пензенской областях.

Прямая речь Гладкова: "Сейчас занимаемся, формируем группы. Если будет необходимость, отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться во время всех трех недель лагерной смены вместе с нашими детьми. Поэтому родители не должны беспокоиться".

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Темы: Росcиявойна
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