Россияне нашли обломки боеприпаса в Волгоградской области

Обломки боеприпаса, найденные в Волгоградской области РФ, коллаж из фото из соцсетей

В селе Большой Морец в Еланском районе Волгоградской области Российской Федерации упал боеприпас, люди не пострадали.

Источник: "Кавказский Узел" со ссылкой на местные власти, соцсети и другие издания; Astra

Детали: По данным источников, 8 января летающий объект упал на окраине села Большой Морец, которое находится между Воронежем и Саратовым, на север от Волгограда. Видео с упавшим объектом ночью опубликовали в паблике "Подслушано. Волгоград Красноармейский" в соцсети "ВКонтакте".

Реклама:

На кадрах одного ролика показаны летящие в небе продолговатые предметы, – автор утверждает, что это ракеты. Затем показаны сломанные деревья, электронные платы, лежащий на земле металлический объект, похожий на обломок ракеты. Далее показано поле с металлическим обломком на нем и продолговатым предметом, также похожим на часть ракеты.

На втором ролике показано несколько металлических продолговатых предметов, лежащих в поле. На одном из них имеется видеокамера.

Информацию об объекте подтвердила глава администрации села Галина Зуева. Она отметила, что сведения переданы в экстренные службы. В Единой дежурно-диспетчерской службе Еланского района от комментариев отказались, а в управлении МЧС по Волгоградской области заявили, что не получали сообщений по этому поводу.

ВИДЕО ДНЯ

Работники железной дороги при расчистке переезда в Еланском районе обнаружили объект, напоминающий часть боеприпаса.Экстренные службы оцепили место падения этого объекта.

Местные жители предполагают, что это часть боеприпаса или беспилотника.

Напомним: С начала полномасштабной войны РФ против Украины в России неоднократно падали "летающие объекты".

31 декабря 2022 года в поле на территории Руднянского района Волгоградской области были обнаружены упавшие с неба металлические обломки неустановленного объекта. Местные жители предположили в соцсети, что это обломки ракеты.

17 октября 2022 года в Краснодарском крае самолет Су-34 упал около девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в Ейске, погибли 16 человек.

7 апреля 2022 года стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. Боезаряд не сдетонировал, ракету уничтожили саперы.