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Шойгу заявляет, что РФ выходит на серийное производство беспилотников всех типов

Станислав ПогориловВторник, 9 января 2024, 12:27
Шойгу заявляет, что РФ выходит на серийное производство беспилотников всех типов
Сергей Шойгу, фото: Getty Images

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу убеждает, что российский военно-промышленный комплекс сформирует серийную линейку всех типов беспилотников - от сверхмалых до тяжелых ударных.

Источник: пропагандисты "РИА Новости" со ссылкой на слова Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ

Прямая речь Шойгу: "Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов (БПЛА - ред.). В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов - от сверхмалых до тяжелых ударных".

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Предистория:

  • В апреле 2023 года российские СМИ сообщали о планах запустить серийное производство тяжелых ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Охотник". Производство данного беспилотника, об испытаниях которого Россия объявляла еще 4 года назад, якобы начнется через два года в Новосибирске.
  • В июле 2023 года российская компания "Робоавиа" объявила о строительстве второго завода по производству БПЛА, который возведут в Ростовской области, а первый уже якобы работает в оккупированном Крыму - в Симферополе.
  • В августе 2023 года глава Кремля Владимир Путин поручил госкорпорации "Ростех" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет".
  • В ноябре агентство Reuters со ссылкой на Институт науки и международной безопасности сообщало, что спутниковые изображения показывают прогресс в строительстве в России завода, который будет массово производить иранские беспилотники-камикадзе. Ожидается, что Москва нацелит их на украинские энергетические объекты. 

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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