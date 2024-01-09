Шойгу заявляет, что РФ выходит на серийное производство беспилотников всех типов

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу убеждает, что российский военно-промышленный комплекс сформирует серийную линейку всех типов беспилотников - от сверхмалых до тяжелых ударных.

Источник: пропагандисты "РИА Новости" со ссылкой на слова Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ

Прямая речь Шойгу: "Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов (БПЛА - ред.). В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов - от сверхмалых до тяжелых ударных".

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