Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

3 февраля Европейская комиссия начнет неформальные встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС, на которых будут обсуждать детали 13-го пакета санкций против России за ее нападение на Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По данным агентства, которое ссылается на три дипломатических источника, предложения будут касаться закрытия большего количества лазеек для обхода санкций, особенно для компонентов, которые могут быть использованы в военных целях. Также будут говорить о новых списках физических и юридических лиц.

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Кроме того, будут предложения по некоторым незначительным секторальным мерам − таким, как новые запреты на импорт.

По данным Reuters, Польша и страны Балтии призывают к запрету импорта российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ).

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