Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ
3 февраля Европейская комиссия начнет неформальные встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС, на которых будут обсуждать детали 13-го пакета санкций против России за ее нападение на Украину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: По данным агентства, которое ссылается на три дипломатических источника, предложения будут касаться закрытия большего количества лазеек для обхода санкций, особенно для компонентов, которые могут быть использованы в военных целях. Также будут говорить о новых списках физических и юридических лиц.
Кроме того, будут предложения по некоторым незначительным секторальным мерам − таким, как новые запреты на импорт.
По данным Reuters, Польша и страны Балтии призывают к запрету импорта российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ).
Предыстория:
- Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство тем, что в ЕС медленно готовят 13-й пакет санкций против России.
- Ко второй годовщине начала полномасштабной войны Евросоюз готовит следующий пакет санкций. По информации СМИ, ограничения будут касаться российского алюминия.
- Перед этим агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе уже начались переговоры о следующем пакете санкций против России.
- 18 декабря Совет ЕС завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России, включающего запрет на импорт российских бриллиантов и ряд других ограничений.