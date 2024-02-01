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Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 08:19
Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ
Фото pixabay.com

3 февраля Европейская комиссия начнет неформальные встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС, на которых будут обсуждать детали 13-го пакета санкций против России за ее нападение на Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По данным агентства, которое ссылается на три дипломатических источника, предложения будут касаться закрытия большего количества лазеек для обхода санкций, особенно для компонентов, которые могут быть использованы в военных целях. Также будут говорить о новых списках физических и юридических лиц.

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Кроме того, будут предложения по некоторым незначительным секторальным мерам − таким, как новые запреты на импорт.

По данным Reuters, Польша и страны Балтии призывают к запрету импорта российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ).

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство тем, что в ЕС медленно готовят 13-й пакет санкций против России.
  • Ко второй годовщине начала полномасштабной войны Евросоюз готовит следующий пакет санкций. По информации СМИ, ограничения будут касаться российского алюминия.
  • Перед этим агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе уже начались переговоры о следующем пакете санкций против России.
  • 18 декабря Совет ЕС завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России, включающего запрет на импорт российских бриллиантов и ряд других ограничений.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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