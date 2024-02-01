Первый транш в 4,5 млрд евро Украина рассчитывает получить в марте

Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Источник: министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает "Европейская правда"

Она назвала "мощным сигналом" утверждение решения о создании Ukraine Facility в Европейском совете. Следующим этапом станет определение финальных условий программы в рамках триалога между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом.

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Финальный регламент должен принять Европарламент во время пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

"Мы рассчитываем получить первый платеж объемом 4,5 млрд евро уже в марте. Сейчас правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами. Мы благодарны нашим союзникам за помощь и доверие к Украине", – отметила Свириденко.

Поддержка в рамках программы Ukraine Facility будет предоставляться ежеквартально за выполнение определенных в плане критериев по проведению предусмотренных реформ.

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Напомним, лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Программа рассчитана на четыре года.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан добивался от Брюсселя компромисса, согласно которому он получил бы возможность ежегодно блокировать помощь.

Однако, по данным СМИ, компромисс, на который лидеры ЕС пошли с Орбаном, не предусматривает право Венгрии ежегодно накладывать вето на финансирование для Украины.