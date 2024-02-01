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Лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты относительно помощи Украине в €50 млрд евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 16:54
Лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты относительно помощи Украине в €50 млрд евро
Фото: Getty Images

В ЕС раскрыли детали решения о выделении Украине 50 млрд евро в 2024-2027 годах в рамках программы Ukraine Facility, указав, что ключевую роль в управлении программой для Украины будет играть Совет Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на выводы саммита ЕС 1 февраля

Дословно: "На основе годового отчета Еврокомиссии о реализации программы для Украины Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации программы с целью предоставления рекомендаций".

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Детали: Сообщается, что решение Совета Евросоюза будут приниматься квалифицированным большинством голосов для принятия и внесения изменений в программу, а также для утверждения и приостановления выплат на основе соответствующих оценок и предложений Еврокомиссии.

Лидеры также отметили, что в случае необходимости, через два года Европейский совет может пригласить Еврокомиссию внести предложение для рассмотрения в контексте новой многолетней финансовой рамки.

Решение о дебатах по программе и возможном пересмотре финансовой рамки через два года, по сообщениям СМИ, является компромиссным с целью избежать вето венгерского премьера Виктора Орбана.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что согласно договоренности ЕС о 50 млрд евро для Украины Венгрия не добилась условия, чтобы выплату средств на каждый последующий год дополнительно согласовывали.

Что предшествовало:

  • Лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.
  • Европейский Союз заявил, что Украина сможет получать средства в рамках согласованной на саммите программы Ukraine Facility на 50 млрд евро при соблюдении ряда условий.

Темы: ЕСпомощь УкраинеУкраина
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