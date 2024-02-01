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Орбан заявил, что его миссия выполнена, потому что деньги Венгрии не пойдут в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 17:28
Орбан заявил, что его миссия выполнена, потому что деньги Венгрии не пойдут в Украину
Виктор Орбан, фото: Getty images

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает выполненной свою миссию на саммите ЕС, вроде бы он добился выполнения своих требований, и деньги Венгрии не будут использованы при выделении помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео Орбана в соцсети Х

Прямая речь Орбана: "Миссия выполнена. Средства Венгрии не окажутся в Украине, и мы имеем механизм контроля в конце первого и второго года. Наша позиция по войне в Украине остается неизменной: нужно прекращение огня и мирные переговоры".

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Детали: Он также напомнил, что в декабре саммит ЕС не смог найти решение "двух венгерских проблем", поэтому он не дал согласия на помощь Украине.

"Мы боялись, что средства из фондов ЕС, предназначенные венграм и заблокированные Еврокомиссией, рано или поздно окажутся в Украине. И мы боялись, что ресурсы будут предоставляться Украине бесконтрольно на длительный период", - заявил Орбан, добавив, что принятое решение предусматривает необходимый контроль и гарантию, что венгерские средства не пойдут Украине.

Угорський прем’єр стверджує, що пристав на цю пропозицію "після довгих переговорів".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.
  • У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

Темы: ОрбанВенгрияУкраинаЕС
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