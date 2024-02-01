50 млрд для Украины: В ЕС назвали предпосылки выделения средств

В Евросоюзе назвали предпосылки, соблюдая которые Украина будет получать средства в рамках согласованной на саммите программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заключение саммита ЕС 1 февраля

Дословно: "Предпосылкой поддержки Украины в рамках программы является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, и верховенство права, а также гарантировать уважение к правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам".

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Детали: Лидеры также отметили, что Еврокомиссия и Украина в рамках реализации программы должны принять все необходимые меры для защиты финансовых интересов ЕС, в частности, по предотвращению, выявлению и ликвидации в частности, по предотвращению, выявлению и исправлению мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.

Что предшествовало:

На внеочередном саммите 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и согласовали выделение многолетней макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан добивался от Брюсселя компромисса, согласно которому он получил бы возможность ежегодно блокировать помощь.

По данным СМИ, среди компромиссов с Орбаном – то, что Еврокомиссия ежегодно будет отчитываться о реализации пакета помощи и дебаты на уровне лидеров на эту тему. Также якобы предусмотрено, что через два года Европейский совет сможет попросить Еврокомиссию предложить пересмотр нового бюджета.