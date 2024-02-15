Минобороны убеждает, что "яиц по 17 гривен" больше не будет

Министерство обороны заявило, что сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы ликвидировать риски проявлений коррупции при закупках для ВСУ, и одновременно вводит новую архитектуру закупок в соответствии со стандартами стран НАТО.

Источник: официальный сайт МОУ

Детали: В сообщении оборонного ведомства объясняется, что до мая 2023 года поставщики могли фактически самостоятельно устанавливать цены, по которым они отгружали продукты питания военным частям.

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Для этого, они накануне тендера устанавливали неконкурентно низкую стоимость весь набор питания, в который входили все продукты. Это позволяло выиграть тендер. А после победы, компания-поставщик вносила изменения в стоимость отдельных продуктов. А именно в сторону увеличения цены на массовые группы товаров, такие как овощи, фрукты, молочные и мясные изделия и тому подобное. В то же время снижались цены на неходовые товары. Такие, как клубника, голубика. Это позволяло оставлять суммарную цену продуктового набора неизменной. Именно по такой схеме появились пресловутые "яйца по 17 грн", убеждают в МОУ.

Далее указано: чтобы избежать таких злоупотреблений, Минобороны ввело предельные цены на продукты, выше которых поставщики не могут поставлять продукты военным. Например, если раньше, по данным НАБУ, поставщики устанавливали закупочную цену на картофель 16 грн/кг, то на одном из тендеров Минобороны в декабре 2023 года указало предельную цену 10,35 грн. Схожая ситуация с капустой (28 грн и 14,54 грн соответственно) и луком (39 грн и 22,86 грн соответственно).

Кроме этого, говорят в МОУ, начата кардинальная реформа закупок. Новая система предусматривает двухуровневый механизм - Минобороны устанавливает правила закупок и проверяет качество, а непосредственные закупки проводит новое агентство @DOT - Государственный оператор тыла. Ранее эти функции сосредотачивались в министерстве, что могло приводить к конфликту интересов. Распределение обязанностей должно ликвидировать коррупционные риски, считают в министерстве.

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Государственный оператор тыла уже анонсировал в Prozorro первые тендеры по новой системе закупок, которая стартует со II квартала.

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