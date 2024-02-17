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В ОСУВ "Таврия" назвали потери россиян: Авдеевка выполнила миссию стачивания резерва РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 17 февраля 2024, 23:17
В ОСУВ Таврия назвали потери россиян: Авдеевка выполнила миссию стачивания резерва РФ
Дмитрий Лиховий в эфире "УП. Итоги", скриншот видео

С 1 января этого года в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" потери россиян составили более 20,5 тысяч человек, в то же время при выводе украинских войск из Авдеевки массовых потерь бойцов Сил обороны нет.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире проекта "Украинской правды" "УП. Итоги"

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Прямая речь: "Потери россиян на Авдеевском направлении колоссальные. Мы с коллегами посчитали, подняли наши архивные записи с начала года. Они касаются не только Авдеевского направления, они касаются общих потерь врага на всем операционном пространстве оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (видимо, спикер имел в виду ОСГВ "Таврия" - ред.), это от Авдеевки и до того, где начинается ОСГВ "Одесса" на Днепропетровщине. Но львиная доля этих цифр приходится именно на Авдеевское направление.

Общие потери врага с 1 января по 16 февраля включительно составляют 20 607 человек, 201 танк и 492 боевые бронемашины".

Детали: По словам представителя "Таврии", Авдеевка "выполнила свою миссию по стачиванию этого российского резерва".

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Он также сообщил, что по состоянию на вечер субботы "все подразделения Сил обороны, которые находились под угрозой блокирования в Авдеевке, выведены на более выгодные оборонительные позиции, они продолжают выполнять боевые задачи, препятствуют дальнейшему продвижению врага".

Спикер подчеркнул, что окружение украинских военных не было допущено.

В то же время Лиховий не смог назвать количество погибших и взятых россиянами в плен в ходе операции выхода из Авдеевки. Он отметил, что эти данные еще следует верифицировать и некоторые из тех, кто считается взятым в плен, могут выйти на связь через несколько дней, поскольку "ночью были определенные проблемы со средствами связи".

Прямая речь: "Эта операция не стала для украинской армии трагедией, она даже близко не стоит в одном ряду с такими примерами как Иловайск, Мариуполь, еще некоторые негативные проявления, когда наши силы попадали в окружение. Здесь окружения не произошло...

Общее количество потерь за день не является вообще поводом говорить о чем-то экстраординарном. Это близкие к средним общие потери".

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Темы: Авдеевкавойна
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