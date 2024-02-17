В ОСУВ "Таврия" назвали потери россиян: Авдеевка выполнила миссию стачивания резерва РФ
С 1 января этого года в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" потери россиян составили более 20,5 тысяч человек, в то же время при выводе украинских войск из Авдеевки массовых потерь бойцов Сил обороны нет.
Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире проекта "Украинской правды" "УП. Итоги"
Прямая речь: "Потери россиян на Авдеевском направлении колоссальные. Мы с коллегами посчитали, подняли наши архивные записи с начала года. Они касаются не только Авдеевского направления, они касаются общих потерь врага на всем операционном пространстве оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (видимо, спикер имел в виду ОСГВ "Таврия" - ред.), это от Авдеевки и до того, где начинается ОСГВ "Одесса" на Днепропетровщине. Но львиная доля этих цифр приходится именно на Авдеевское направление.
Общие потери врага с 1 января по 16 февраля включительно составляют 20 607 человек, 201 танк и 492 боевые бронемашины".
Детали: По словам представителя "Таврии", Авдеевка "выполнила свою миссию по стачиванию этого российского резерва".
Он также сообщил, что по состоянию на вечер субботы "все подразделения Сил обороны, которые находились под угрозой блокирования в Авдеевке, выведены на более выгодные оборонительные позиции, они продолжают выполнять боевые задачи, препятствуют дальнейшему продвижению врага".
Спикер подчеркнул, что окружение украинских военных не было допущено.
В то же время Лиховий не смог назвать количество погибших и взятых россиянами в плен в ходе операции выхода из Авдеевки. Он отметил, что эти данные еще следует верифицировать и некоторые из тех, кто считается взятым в плен, могут выйти на связь через несколько дней, поскольку "ночью были определенные проблемы со средствами связи".
Прямая речь: "Эта операция не стала для украинской армии трагедией, она даже близко не стоит в одном ряду с такими примерами как Иловайск, Мариуполь, еще некоторые негативные проявления, когда наши силы попадали в окружение. Здесь окружения не произошло...
Общее количество потерь за день не является вообще поводом говорить о чем-то экстраординарном. Это близкие к средним общие потери".
Предыстория:
- В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.
- В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина обратится к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам из-за "некоторого количества" пленных в Авдеевке украинских воинов.
- Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин сообщил, что по состоянию на вечер субботы большая часть украинских военных вышла из Авдеевки, в 3-й ОШБр не располагают информацией о массовом взятии их в плен.