Байден: США должны продолжать помогать Киеву

США работают над обеспечением мира для украинского народа перед лицом путинской агрессии и должны продолжать помогать Киеву.

Источник: президент США Джо Байден во время речи на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии в Вашингтоне 1 февраля, "Голос Америки"

Детали: В своей речи перед участниками молитвенного завтрака Байден сначала вспомнил о ситуации в Газе: "Мы ценим и молимся за потерянные жизни, за семьи, брошенные на произвол судьбы, за тех, кто живет в ужасных обстоятельствах, за невинных мужчин, женщин и детей, взятых в заложники, за тех, кто оказался под бомбежкой или потерял дома, и не знает, откуда придет следующий обед, и будет ли он вообще, или когда сможет вернуться домой".

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Он подчеркнул, что в США не только молятся за мир, но и работают над его поддержанием в мире.

Байден назвал США "уникальной страной, единственной, которая основана на идее" и заявил, что весь мир наблюдает за США как за великой державой. Он призвал американцев к единению.

Прямая речь Байдена: "Вызов нашего времени напоминает нам о нашей ответственности как страны - помогать друг другу, способствовать справедливому и прочному миру, поддерживать его за рубежом и здесь, дома".

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"Мы активно работаем для обеспечения мира, безопасности, достоинства для израильского народа и палестинского народа. Я занимаюсь этим день и ночь. И, как и многие из вас в этом зале, работаю над тем, чтобы вернуть наших заложников домой, чтобы облегчить гуманитарный кризис и установить мир в Газе и Израиле, стабильный мир между двумя государствами. Для двух народов. Мы также работаем ради мира, безопасности и достоинства для украинского народа, который демонстрирует невероятную смелость и выносливость против путинской агрессии. Мы должны продолжать помогать им".

"Я надеюсь, что мы продолжим верить, что наши лучшие дни впереди, и как нация мы продолжаем верить в честность, порядочность, достоинство и уважение... Вместе мы верим в Америку. Это моя молитва - помнить, кто мы есть! Мы - Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, и я говорю это искренне, ничего, что выходит за рамки наших возможностей, если мы будем действовать вместе. Мы единственная нация в мире, которая вышла из любого кризиса, сильнее, чем мы входили, когда действовали вместе!".

Еще детали: Во время мероприятия отрывок из молитвы прочитал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Также перед участниками молитвенного завтрака выступили американские сенаторы от обеих ведущих партий, которые произнесли молитвы за президента и также отметили необходимость единения нации и политиков.

Справочно:

Национальный молитвенный завтрак проводится ежегодно в американской столице. Обычно, на эту встречу приглашают политиков и религиозных лидеров со всей страны и из-за рубежа. Официально цель такой встречи - вместе молиться, говорить о важности веры (разных религий), смирения среди лидеров.

Неофициально такие молитвенные встречи начали проводить во время Второй мировой войны, но при участии президента страны первый Национальный молитвенный завтрак прошел в 1953 году при администрации Эйзерхауэра.