На левом берегу Днепра враг сосредоточил группировку в более 70 тысяч – Гуменюк

Общая группировка российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях оценивается в более 70 тысяч личного состава.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 2 февраля

Прямая речь: "Они постоянно меняются и в количественном, и в качественном составе. Потому что, страдая от неудачных штурмовых действий, они теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава. Так что и подразделения вынуждены постоянно маневрировать и перебрасываться на разные направления. Сейчас общая группировка врага на левом берегу (Херсонщина, Запорожье) оценивается в более 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники.

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Не все они сосредоточены непосредственно вдоль линии фронта, но и находятся в более глубоких тылах, откуда подтягиваются как дополнительный ресурс".

Детали: Относительно ситуации на левобережье Днепра, Гуменюк отметила, что обстановка там очень сложная, в частности в том, что динамика вражеских штурмов истощает.

Прямая речь: "Если в позапрошлые сутки это было только три попытки штурмовых действий, то в прошлые они активизировались до 13 таких попыток. Но все же остается постоянной традиция неиспользования (врагом) бронетехники. Они пытаются ее сэкономить до тех моментов, когда с нашей стороны будет мощная работа.

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Они осознают, что тот период времени, который мы уже удерживаем эти плацдармы и работаем над их расширением, очевидно, направлен на их дальнейшее укрепление и наше продвижение. Они пытаются нам препятствовать в этом, а мы делаем свою работу".