Ночью российские дроны попали в инфраструктурный объект на Кировоградщине

Во время дроновой атаки в ночь на 2 февраля российским войскам удалось попасть в инфраструктурный объект в Кировоградской области.

Источник: Силы обороны юга Украины

Детали: Ночью враг снова терроризировал южные и центральные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136".

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Боевая работа подразделений ПВО длилась около 6 часов.

5 БпЛА метко уничтожено в зоне ответственности Сил обороны юга Украины: С беспилотники - на Кировоградщине, 2 - на Херсонщине.

Однако врагу удалось попасть в инфраструктурный объект в Кировоградской области.

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Люди не пострадали.

Всего над Украиной этой ночью было уничтожено 11 из 24 дронов.

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