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Ночью российские дроны попали в инфраструктурный объект на Кировоградщине

Елена РощинаПятница, 2 февраля 2024, 09:04
Ночью российские дроны попали в инфраструктурный объект на Кировоградщине
Переименованный в "Герань" дрон "Шахед", иллюстративное фото прокуратуры Харьковской области

Во время дроновой атаки в ночь на 2 февраля российским войскам удалось попасть в инфраструктурный объект в Кировоградской области. 

Источник: Силы обороны юга Украины

Детали: Ночью враг снова терроризировал южные и центральные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". 

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Боевая работа подразделений ПВО длилась около 6 часов.

5 БпЛА метко уничтожено в зоне ответственности Сил обороны юга Украины: С беспилотники - на Кировоградщине, 2 - на Херсонщине.

Однако врагу удалось попасть в инфраструктурный объект в Кировоградской области. 

ВИДЕО ДНЯ

Люди не пострадали.

Всего над Украиной этой ночью было уничтожено 11 из 24 дронов.

Предыстория:

Темы: Кировоградская областьШахедвойна
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