Ночью российские дроны попали в инфраструктурный объект на Кировоградщине
Пятница, 2 февраля 2024, 09:04
Во время дроновой атаки в ночь на 2 февраля российским войскам удалось попасть в инфраструктурный объект в Кировоградской области.
Источник: Силы обороны юга Украины
Детали: Ночью враг снова терроризировал южные и центральные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136".
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Боевая работа подразделений ПВО длилась около 6 часов.
5 БпЛА метко уничтожено в зоне ответственности Сил обороны юга Украины: С беспилотники - на Кировоградщине, 2 - на Херсонщине.
Однако врагу удалось попасть в инфраструктурный объект в Кировоградской области.
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Люди не пострадали.
Всего над Украиной этой ночью было уничтожено 11 из 24 дронов.
Предыстория:
- В ночь на 2 февраля глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил о массированной дроновой атаке на Кировоградщину и соседние области. Работала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе.
- Одна из подстанций НЭК "Укрэнерго" получила повреждения в результате ночной атаки российскими беспилотниками, в Кривом Роге остались без света бытовые и промышленные потребители.
- Всего ночью 2 февраля россияне запустили по Украине 24 ударных беспилотника, силам ПВО удалось уничтожить 11 из них.