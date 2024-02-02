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Украина и Молдова присоединились к санкциям против алмазного гиганта РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 21:04
Украина и Молдова присоединились к санкциям против алмазного гиганта РФ
фото: getty images

Девять стран, среди которых Украина и Молдова, присоединились к решению Совета Европейского Союза о санкциях против российского алмазодобывающего гиганта "Алроса" и его генерального директора Павла Мариничева.

Источник: 2 февраля высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, "Европейская правда"

Детали: Как отметил Боррель, страны-кандидаты на членство в ЕС – Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – решили присоединиться к санкциям против "Алросы".

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"Они обеспечат соответствие своих национальных политик этому решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – добавил топ-дипломат Евросоюза.

Как известно, Совет ЕС 3 января внес в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта "Алроса" и его генерального директора Павла Мариничева. Компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства Российской Федерации.

Это решение дополняет запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций ЕС, принятый 18 декабря 2023 года в связи с захватнической войной России против Украины.

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Запрет на российские алмазы является частью усилий G7, цель которого – лишить Россию важного источника доходов от торговли алмазами.

Темы: МолдоваУкраинасанкцииРосcия
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