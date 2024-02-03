Mercedes S-класса за донат 500 гривен. Последние дни розыгрыша

Добрый день.

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Сбор 10 000 000 гривен на машины для Сил обороны и розыгрыш Mercedes S-класса за донат 500 гривен выходит на финишную прямую.

Сейчас 800 000 гривен отдаляют победителя розыгрыша от машины, а Силы обороны - от новой партии машин и ремонта автомобилей с фронта.

Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, к сбору, присоединяйтесь, пожалуйста, к розыгрышу.

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Реквизиты сбора: На авто для ВСУ Цель: 10 000 000 ₴ Ссылка на банку - monobank.ua Номер карты банки: 5375 4112 1287 8552

И обязательно указывайте свой контактный номер телефона в комментарии к взносу, если вы не клиент Монобанка.

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