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Mercedes S-класса за донат 500 гривен. Последние дни розыгрыша

"Украинская правда", Михаил ТкачСуббота, 3 февраля 2024, 15:25

Добрый день.

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Сбор 10 000 000 гривен на машины для Сил обороны и розыгрыш Mercedes S-класса за донат 500 гривен выходит на финишную прямую.

Сейчас 800 000 гривен отдаляют победителя розыгрыша от машины, а Силы обороны - от новой партии машин и ремонта автомобилей с фронта.

Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, к сбору, присоединяйтесь, пожалуйста, к розыгрышу.

ВИДЕО ДНЯ

Реквизиты сбора:

На авто для ВСУ

Цель: 10 000 000 ₴

Ссылка на банку - monobank.ua

Номер карты банки: 5375 4112 1287 8552

И обязательно указывайте свой контактный номер телефона в комментарии к взносу, если вы не клиент Монобанка.

Спасибо

Все будет Украина!

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