Погода на воскресенье: сильный ветер, небольшой дождь и до 11° тепла

В воскресенье, 4 февраля, в большинстве областей Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, температура на юге будет достигать 11° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 4 февраля, meteo.gov.ua

Детали: В Украине облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега.

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Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8°, в южной части до 11°, на севере Левобережья 0-5° тепла.

В Карпатах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток около 0°.

ВИДЕО ДНЯ

На Киевщине 4 февраля облачно с прояснениями, временами небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью +2..+4°, днем около 5° тепла.