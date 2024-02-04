США и Британия нанесли новые удары по хуситам в Йемене

В субботу военные США и Британии при поддержке союзников нанесли очередные удары по хуситам в Йемене.

Источник: заявление министра обороны США Ллойда Остина, Associated Press

Детали: Соединенные Штаты и Великобритания в субботу нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене в рамках второй волны атак, направленных на дальнейшее обезвреживание поддерживаемых Ираном группировок.

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Последние удары по хуситам были нанесены военными кораблями и истребителями вслед за воздушной атакой в Ираке и Сирии в пятницу, которая была направлена против других поддерживаемых Ираном боевиков в ответ на удар беспилотника, который убил трех американских военных в Иордании в минувшие выходные.

Цели хуситов находились в 13 различных местах и были поражены американскими истребителями F/A-18 с авианосца USS Dwight D. Eisenhower, а также эсминцами USS Gravely и USS Carney, которые нанесли удары ракетами "Томагавк" из Красного моря, сообщили американские официальные агентству Associated Press.

США предупредили, что их ответ после гибели солдат на базе Тауэр 22 в Иордании в минувшее воскресенье не ограничится одной ночью, одной целью или одной группой.

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Но хуситы почти ежедневно совершают ракетные или беспилотные атаки на коммерческие и военные корабли в Красном море, и они четко дали понять, что не намерены сворачивать свою кампанию.

В своем заявлении Остин отметил, что "военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли дополнительные удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена".

По его словам, "эти удары призваны ещё больше подорвать и ослабить возможности поддерживаемого Ираном ополчения Хути совершать свои безрассудные и дестабилизирующие нападения на американские и международные суда, которые на законных основаниях осуществляют транзит через Красное море".

Прямая речь Остина: "Эти коллективные действия являются чётким сигналом для хуситов, что они и в дальнейшем будут претерпевать дальнейшие последствия, если не прекратят свои незаконные нападения на международные суда и военно-морские суда".

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