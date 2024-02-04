Россияне обстреляли жилую застройку Торецка, есть погибший и раненые
По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела россиянами Торецка в Донецкой области 4 февраля.
Источник: Донецкая ОГА, прокуратура області
Детали: Уточняется, что около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии - попали в жилую застройку.
Оба раненые доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
Обновлено: По данным прокуроров, россияне стреляли из артиллерии, и на одной из улиц, прямо посреди дороги, погиб 58-летний житель.
Еще двое горожан получили телесные повреждения: 41-летних мужчину и женщину, которые находились возле многоквартирного дома, доставлены в больничное учреждение - у них диагностированы осколочные ранения конечностей.
Также обломками средств поражения повреждены несколько близлежащих зданий.