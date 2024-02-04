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Россияне обстреляли жилую застройку Торецка, есть погибший и раненые

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 13:57
Россияне обстреляли жилую застройку Торецка, есть погибший и раненые
местро обстрела, фото: ова

По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела россиянами Торецка в Донецкой области 4 февраля.

Источник: Донецкая ОГА, прокуратура області

Детали: Уточняется, что около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии - попали в жилую застройку.

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Оба раненые доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Обновлено: По данным прокуроров, россияне стреляли из артиллерии, и на одной из улиц, прямо посреди дороги, погиб 58-летний житель.

 
фото: прокуратура

Еще двое горожан получили телесные повреждения: 41-летних мужчину и женщину, которые находились возле многоквартирного дома, доставлены в больничное учреждение - у них диагностированы осколочные ранения конечностей.

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Также обломками средств поражения повреждены несколько близлежащих зданий.

 

Темы: Донецкая областьобстрел
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