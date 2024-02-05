Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Молдова опровергла фейк о якобы транзите F-16 для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 15:47
Молдова опровергла фейк о якобы транзите F-16 для Украины
Истребитель F-16. Фото: Stocktrek

Минобороны Молдовы обнародовало официальное опровержение фейка о якобы разрешении Молдовы на транзит истребителей F-16 для Украины, который распространили в соцсетях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Дезинформация начала распространяться в последние дни, особенно в Telegram-каналах. В сообщениях утверждалось, что президент Майя Санду якобы дала разрешение на транзит истребителей через территорию Молдовы, а Министерство обороны якобы позволило разместить эти истребители для Украины на аэродроме в Маркулештах. Также разгоняли слухи, что Молдова "готовит украинских военных для вторжения в Приднестровье".

Реклама:

"Мы категорически опровергаем эти ложные сообщения, направленные на нагнетание страха в обществе. Просим граждан быть бдительными и брать информацию только из официальных источников", – заявили в ведомстве.

Минобороны оставило без детализированного опровержения сообщения, что Санду и Зеленский якобы договорились, что украинские F-16 смогут пролетать через воздушное пространство Молдовы.

Фейк о якобы размещении украинских истребителей в Маркулештах уже отдельно опровергали две недели назад.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В Пентагоне рассчитывают, что в этом году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

А в конце декабря первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании и отправилась на обучение управлению истребителями F-16 в Дании.

Темы: МолдоваУкраинаистребителипропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Нацбанк изучает вопрос об ограничении карточных переводов и лимитов для переводов через терминалы

Все новости...

Читайте УП В Google News

Молдова
Украина и Молдова присоединились к санкциям против алмазного гиганта РФ
СМИ: Три молдавских компании продали России авиазапчастей на $15 млн
Новому главе МИД Молдовы запрещен въезд в Россию
Последние новости
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
22:48
США объявили о дополнительных санкциях против российских бриллиантов
22:21
видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию
22:16
Укрзализныця назвала самые популярные маршруты электричек
21:58
Белый дом отреагировал на отставку Залужного
21:30
Парламент Грузии одобрил нового премьера, в правительстве сменили главу Минобороны
21:15
Спутник Сатурна имеет скрытый под льдом океан с жидкой водой – учёные
21:02
Apple выпустила три приложения для ПК на Windows
20:52
Зеленский официально уволил Залужного – указ
20:47
Тайвань запретил экспорт в Россию и Беларусь еще более 70 станков
Все новости...
Реклама: