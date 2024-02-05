Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Латвии фермеры устроили протест против продукции из России и Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 17:03
В Латвии фермеры устроили протест против продукции из России и Беларуси
Фермерский протест в Латвии (надпись на плакате: "Разве российские деньги не воняют?"). Фото: Getty Images

Латвийские фермеры протестуют в 16 городах страны с требованием запретить продукцию из России и Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Фермеры выехали на дороги на тракторах, разместив на некоторых из них флаги Латвии и лозунги с требованиями к правительству, среди которых – запрет на ввоз продуктов питания из РФ и Беларуси без переходного периода.

Реклама:

Кроме того, они требуют восстановить пониженную ставку НДС в размере 5% на фрукты, ягоды и овощи, повысить конкурентоспособность отрасли, сократить бюрократические процедуры в аграрном секторе, облегчить доступ к финансам и программам оборотного капитала, а также отказаться от обременения земель национального уровня или других ограничений землепользования.

ВИДЕО ДНЯ

Протесты проходят в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдыге, Елгаве, Добеле, Бауску, Екабпилсе, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбаже и в Огре.

По словам председателя общества Zemnieku saeima Юриса Лаздиньша, протестующих призвали не препятствовать движению транспорта, а также придерживаться мирного характера продвижения сельскохозяйственной и других видов техники по дорогам.

"Мы передали премьеру Эвике Силине и министру сельского хозяйства Арманду Краузе требования, выдвинутые представителями аграрного сектора. И ждем от них ответов и конкретных решений. В противном случае, мы готовы ехать в Ригу уже 12 февраля", – отметил он.

Ранее коалиция в Латвии достигла политической договоренности о запрете импортировать в страну зерно из России и Беларуси.

Вопрос запрета импорта зерна из России и Беларуси давно обсуждается в Латвии, но до сих пор в правящей коалиции считали, что это лучше всего сделать совместным решением на уровне ЕС, а односторонний запрет не будет иметь смысла, потому что российское зерно все равно может попадать в Латвию через другие страны ЕС.

Президент Латвии на прошлой неделе заявил, что поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна.

Темы: ЛатвияРосcияБеларусьсельское хозяйство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Латвия
Банда россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости – прокуратура
Украинка возглавила предвыборный список либералов в Латвии на выборах в Европарламент
МИД Латвии предлагает властям проверить ключевые компании на связи с Россией
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: