В Латвии фермеры устроили протест против продукции из России и Беларуси

Латвийские фермеры протестуют в 16 городах страны с требованием запретить продукцию из России и Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Фермеры выехали на дороги на тракторах, разместив на некоторых из них флаги Латвии и лозунги с требованиями к правительству, среди которых – запрет на ввоз продуктов питания из РФ и Беларуси без переходного периода.

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Tikko pabraucu garām kolonnai ar tehniku kura zemi redzējusi nav, jo džeki dzīvo uz ikgadējām kompensācijām un Eiropas finansējumiem. Vismaz varēja izlikties, ka viss ir slikti un ir nabadziņi. pic.twitter.com/LL9NApILkp — Kaspars Hercmanis (@KasparsH) February 5, 2024

Кроме того, они требуют восстановить пониженную ставку НДС в размере 5% на фрукты, ягоды и овощи, повысить конкурентоспособность отрасли, сократить бюрократические процедуры в аграрном секторе, облегчить доступ к финансам и программам оборотного капитала, а также отказаться от обременения земель национального уровня или других ограничений землепользования.

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Протесты проходят в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдыге, Елгаве, Добеле, Бауску, Екабпилсе, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбаже и в Огре.

По словам председателя общества Zemnieku saeima Юриса Лаздиньша, протестующих призвали не препятствовать движению транспорта, а также придерживаться мирного характера продвижения сельскохозяйственной и других видов техники по дорогам.

"Мы передали премьеру Эвике Силине и министру сельского хозяйства Арманду Краузе требования, выдвинутые представителями аграрного сектора. И ждем от них ответов и конкретных решений. В противном случае, мы готовы ехать в Ригу уже 12 февраля", – отметил он.

Ранее коалиция в Латвии достигла политической договоренности о запрете импортировать в страну зерно из России и Беларуси.

Вопрос запрета импорта зерна из России и Беларуси давно обсуждается в Латвии, но до сих пор в правящей коалиции считали, что это лучше всего сделать совместным решением на уровне ЕС, а односторонний запрет не будет иметь смысла, потому что российское зерно все равно может попадать в Латвию через другие страны ЕС.

Президент Латвии на прошлой неделе заявил, что поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна.