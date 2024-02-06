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21 полярник защищает Украину в Силах обороны − Лисовый

Ирина БалачукВторник, 6 февраля 2024, 11:25
21 полярник защищает Украину в Силах обороны − Лисовый
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

По состоянию на сейчас 21 полярник защищает Украину в Силах обороны, сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый.

Источник: Лисовый в Facebook

Прямая речь министра: "Сейчас 21 полярник защищает Украину и нашу независимость, среди "боевых пингвинов" есть медики, артиллеристы, разведчики, связисты, штурмовики, саперы, водолазы и другие военные специалисты".

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Детали: Лисовый напомнил, что 6 февраля 28 лет назад независимая Украина получила собственную антарктическую станцию.

"Несмотря на то, что наши ученые, инженеры и другие специалисты принимали активное участие в исследовании Антарктики в советский период, после распада союза мы не получили ни одной станции. На запрос Украины Россия просто отказала, присвоив все станции себе (а с ними и научные достижения, в который раз).

Но станция у нас таки появилась. В начале 1990-х Великобритания решила продать свою антарктическую базу "Фарадей"... "Фарадей" стал "Академиком Вернадским"", − напомнил министр образования.

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Детали: Лисовый подчеркнул, что сейчас Украина одно из немногих государств, которое реально влияет на управление Антарктикой. Материк не принадлежит никому, а управляют им совместно в рамках Договора об Антарктике.

"В Антарктике творится наука мирового уровня, и мы являемся ее частью. Горжусь и благодарю команду НАНЦ, которая, несмотря на вызовы войны, продолжает основные исследования и наблюдения, поддерживает важную инфраструктуру и обеспечивает работу уже 28-й экспедиции", − подытожил министр образования.

Темы: Украинавойна
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