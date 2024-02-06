Россияне с беспилотника сбросили взрывчатку возле гуманитарного штаба в Бериславе: ранили женщину
Вторник, 6 февраля 2024, 11:39
Российские захватчики утром 6 февраля с беспилотника атаковали Берислав Херсонской области и трижды сбросили взрывчатку возле гуманитарного штаба, в результате чего пострадала 55-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно: "Берислав снова атаковали российские беспилотники. Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба".
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Детали: Сообщается, что из-за обстрела пострадала 55-летняя женщина. У нее - взрывная травма, ранения рук и ног.
Женщину госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.