Россияне с беспилотника сбросили взрывчатку возле гуманитарного штаба в Бериславе: ранили женщину

Российские захватчики утром 6 февраля с беспилотника атаковали Берислав Херсонской области и трижды сбросили взрывчатку возле гуманитарного штаба, в результате чего пострадала 55-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Берислав снова атаковали российские беспилотники. Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба".

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Детали: Сообщается, что из-за обстрела пострадала 55-летняя женщина. У нее - взрывная травма, ранения рук и ног.

Женщину госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.